El técnico de España se quejó por las largas distancias entre las sedes del Mundial 2026

El seleccionado español compartirá grupo con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.

Hoy 07:59

El sorteo del Mundial 2026 dejó más inquietudes logísticas que deportivas para Luis de la Fuente. El seleccionador español analizó el calendario y la distribución geográfica del Grupo H, donde España enfrentará a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, y remarcó que su principal preocupación pasa por la distancia entre sedes y la exigencia física que esto puede generar.

España deberá recorrer miles de kilómetros entre ciudades como Miami, Houston, Atlanta y Guadalajara (México), un mapa que obliga a cambiar de región y de huso horario casi cada tres días. “Lo que más me preocupa es la cantidad de viajes o las largas distancias entre partidos… Lo que más nos preocupa es tener que recorrer tantos kilómetros cada tres o cuatro días”, explicó De la Fuente en diálogo con Diario AS.

Pese a que el sorteo ubicó a la Roja en un grupo que, en teoría, parece accesible, el entrenador evitó cualquier lectura triunfalista. “No creo que seamos favoritos en absoluto”, aseguró. Aunque valoró que ese rótulo es un reconocimiento al nivel del fútbol español, insistió en que “hay otros equipos que también entran en esa categoría”.

De la Fuente también destacó la competitividad de los rivales del grupo. Señaló el debut mundialista de Cabo Verde, la presencia histórica de Arabia Saudí y, sobre todo, la experiencia de Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa. “El nivel del Mundial es altísimo”, remarcó.

El sorteo abrió la posibilidad de un cruce explosivo en octavos de final: España vs. Argentina, actual campeona del mundo. Sin embargo, el técnico prefirió evitar especulaciones y enfocarse en lo inmediato. “En las eliminatorias nada es fácil… cualquiera te puede ganar”, sostuvo.

Por eso, el mensaje final estuvo centrado en la planificación interna. “Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. Si terminamos primeros de grupo, en las siguientes rondas solo será ganar, ganar y ganar. Eso es lo que podemos controlar”, cerró.