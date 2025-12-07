Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

La cocinera abrió las puertas de su intimidad y relató la charla que tuvo con sus niños. Además, contó la ayuda que le dieron sus pequeños tras la muerte de Facundo.

Hoy 08:39

Desde sus creaciones culinarias hasta sus posteos en redes sociales, Maru Botana llama la atención de sus seguidores por su humor, su carisma y sus divertidos videos. Sin embargo, tiempo atrás, las plataformas se inundaron de una particular foto de la cocinera en la que se tomaba su panza, lo que rápidamente generó rumores de un supuesto embarazo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La influencer abrió las puertas de su intimidad y relató cómo reaccionaron sus hijos ante estas versiones y la charla que tuvo con ellos.

Todo sucedió cuando Botana fue entrevistada por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina. Allí la conductora comenzó preguntándole: “Te pasan cosas lindas, cosas feas y cosas delirantes. Como que se haga viral un rumor en TikTok de que estabas esperando un hijo. Eso es un delirio. Porque además te publicaron una foto como agarrándote de la pancita que no tenés, obviamente”.

Entre risas, respondió: “Fue muy gracioso, yo estaba en Mendoza haciendo un pop up con los chicos, en una zona de Mendoza, tipo Chacras, no me acuerdo el lugar bien. Y estábamos vendiendo tortas que nos habían contratado de una panadería. Y la gente empezaba a saludarnos y decirnos felicitaciones, yo no entendía nada. Y ahí fue como la gran noticia que era que estaba embarazada. Nada, los chicos se mataban de risa, yo me mataba de risa”.

Lejos de mostrarse enojada con la situación, Botana explicó por qué lo tomó con humor: “En ese sentido no me molesta absolutamente nada, sobre todo la parte materna que sabés que es mi debilidad total, imaginate, no me importa nada que me carguen con el tema de esto, me parece súper lindo”.

Más allá de este momento distendido, la charla varió a temas delicados, como la muerte de su hijo Facundo en 2008. “Hace un mes, vos le hiciste un homenaje muy especial a tu primogénita, a Lucía. Le escribiste cosas muy lindas, como que te enseñó a hacer un stop y abrazar en el momento indicado. ¿Es así?”, comenzó introduciendo el tema Dlugi.

Sensibilizada, Botana respondió: “Luci es muy sabia. Es mi primera hija mujer, muy distinta a mí, en muchas cosas, y es la que, a veces en mi adrenalina me dice pará. Me enseñó mucho. Mis dos primogénitos me han enseñado mucho en mi vida y me encanta, estoy trabajando con ellos y con Sofi, Me encanta porque me enseñan un montón”.

“Le escribiste algo muy especial que decía: “Tus palabras cuando me viste caída”. Y me imagino que habrá sido para el peor momento de tu vida, cuando pasó lo de Facundo. Sospecho que fue en ese momento, comentó la conductora, a lo que Maru respondió desde el corazón: “Hay hijos míos que pescan a veces cuando tengo un problema. Uno siempre trata de estar bien y feliz, y de repente cuando te pasan cosas, estás un poco tristona. Hay hijos que tienen como esa suspicacia de pescar el momento. Es lindo con una familia más grande que de repente algunos noten qué te pasa y estén ahí. Y ella es muy compañera en esas cosas. Siempre cuando tuve momentos más difíciles ella estuvo ahí”.