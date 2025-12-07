Santiago del Estero brilló en el Panamericano de Pádel en Asunción

Las pareja santiagueña compuesta por Mariano Diosquez y Rodrigo Bravo se alzaron con el tercer puesto en la categoría +40C y contribuyeron a que Argentina se consagre campeón por equipos en el torneo continental.

Hoy 10:37

Santiago del Estero tuvo una destacada presencia en el Panamericano de Pádel disputado en Asunción, donde las parejas provinciales se convirtieron en protagonistas del torneo continental. La dupla integrada por Mariano Diosquez y Rodrigo Bravo obtuvo un valioso tercer puesto en la categoría +40C, aportando puntos decisivos para que Argentina se consagre campeón por equipos.

El certamen reunió a más de 400 parejas de toda América y mostró un alto nivel competitivo. En ese contexto, Diosquez y Bravo completaron un torneo sobresaliente, accediendo a la final por el tercer lugar y logrando subirse al podio tras una sólida victoria. La medalla de bronce coronó una temporada inolvidable para los santiagueños.

La actuación provincial también tuvo otras figuras destacadas. En la categoría +45A, Ricardo Najarro y Juan Pablo Fernández finalizaron en el cuarto puesto, al igual que Pablo Alarcón y Fabio Caballero en la divisional +35C, contribuyendo al rendimiento general del equipo argentino.

El papel de las duplas santiagueñas resultó determinante para que Argentina levantara la Copa de Oro, consagrándose campeón del Panamericano. “Para nosotros fue una enorme experiencia ser parte de la delegación más importante de América”, expresaron Diosquez y Bravo. “Si bien la intención era ganar el Panamericano, formar parte del podio nos llena de orgullo porque cerramos un 2025 extraordinario”.

Desde la Asociación de Pádel Argentino (APA), la responsable de la delegación, Silvana Ramírez, destacó el trabajo realizado en Paraguay. “La participación de Santiago del Estero en el Panamericano es un orgullo para la provincia y un testimonio del talento y la dedicación de sus deportistas”, afirmó.