Impactante accidente en la Fórmula E: un auto voló por el aire tras pasar por arriba de otro

Un choque en plena neutralización derivó en un vuelco impresionante y dejó al joven obligado a largar desde el fondo en la próxima cita.

Hoy 10:58

La apertura de la temporada de la Fórmula E dejó una imagen estremecedora en el ePrix paulista, cuando el debutante Pepe Martí protagonizó un vuelco espectacular a dos vueltas del final en el Sambódromo de Anhembi. El español chocó de atrás a Nico Müller y Antonio Félix da Costa, salió despedido por encima de uno de ellos y dio varias vueltas en el aire antes de detenerse. Pese a la violencia del impacto, el piloto resultó ileso, aunque recibió una sanción para la próxima fecha.

El incidente ocurrió en régimen de Full Course Yellow, tras la detención del auto de Mitch Evans. Los rivales que marchaban delante redujeron la velocidad, pero el representante de Cupra Kiro no logró frenar a tiempo. El golpe levantó su monoplaza, que voló sobre el Jaguar de Da Costa y terminó volteando de manera dramática. La preocupación fue inmediata, aunque el novato pudo salir por sus propios medios.

Tras la carrera, Martí expresó alivio por su estado físico, pero también autocrítica. Asumió su responsabilidad y descartó que se debiera a la inexperiencia: “Estos errores no se pueden permitir, y menos con esta magnitud”, afirmó. Explicó que la modalidad de Full Course Yellow en Fórmula E difiere del Virtual Safety Car utilizado en F2 y F3, lo que influyó en la maniobra que desencadenó el accidente.

El catalán también destacó que las características del circuito callejero complicaron cualquier intento de evitar la colisión. “En un circuito tradicional me voy al pasto y lo esquivo. Aquí era muro o muro”, señaló. Al momento de frenar, ya intuía que la situación tendría un desenlace negativo.

Como consecuencia, los comisarios determinaron que deberá largar último en México, el próximo 10 de enero, además de sumarle cuatro puntos en su licencia. La carrera estuvo detenida con bandera roja y, una vez reanudada, quedó en manos de Jake Dennis, acompañado en el podio por Oliver Rowland y Nick Cassidy.

El ABB FIA Formula E World Championship es la competencia de monoplazas eléctricos más importante del planeta. Se disputa íntegramente en circuitos callejeros de grandes ciudades, combinando tecnología, sostenibilidad y alto rendimiento. La temporada 12 cuenta con 11 fechas y 10 equipos, cada uno con dos autos.

La campaña continuará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputará la segunda carrera del año. El certamen, que comenzó a fines de 2024, finalizará a mediados de 2025 manteniendo su formato interanual ya tradicional.