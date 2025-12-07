Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 DIC 2025 | 28º
X
Lo + Viral

Ganó una demanda por un rescate donde la hicieron dar más de 200 giros colgada de un helicóptero

Recibirá una compensación económica tras interponer una demanda por negligencia contra los servicios de emergencia.

Hoy 10:53

La mujer que en 2019 se viralizó por un video en el que, durante una operación de rescate en helicóptero en las montañas de Phoenix (Arizona, EE.UU.), giraba a gran velocidad en el aire, recibirá una compensación económica tras interponer una demanda por negligencia contra los servicios de emergencia. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La demandante, que entonces tenía unos 70 años, giró más de 200 veces en el aire cuando los rescatistas acudieron a socorrerla después de haberse caído durante una excursión.

Te recomendamos: Video: un helicóptero perdió el control y se estrelló en una playa de California dejando cinco heridos

TEMAS EEUU

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó un punto de narcomenudeo en Capital: secuestraron cocaína, $2 millones y celulares de alta gama
  2. 2. Máximo Kirchner cuestionó la compra de aviones F-16 y pidió por “Cristina libre” en un acto por Derechos Humanos
  3. 3. El tiempo para este domingo 7 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor y posibles chaparrones hacia la noche
  4. 4. Murió secuestrado en El Helicoide Alfredo Díaz, opositor del régimen de Nicolás Maduro
  5. 5. Video: así fue violento el accidente que dejó a una mujer en estado crítico en Las Termas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT