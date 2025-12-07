Ganó una demanda por un rescate donde la hicieron dar más de 200 giros colgada de un helicóptero

Recibirá una compensación económica tras interponer una demanda por negligencia contra los servicios de emergencia.

Hoy 10:53

La mujer que en 2019 se viralizó por un video en el que, durante una operación de rescate en helicóptero en las montañas de Phoenix (Arizona, EE.UU.), giraba a gran velocidad en el aire, recibirá una compensación económica tras interponer una demanda por negligencia contra los servicios de emergencia.

La demandante, que entonces tenía unos 70 años, giró más de 200 veces en el aire cuando los rescatistas acudieron a socorrerla después de haberse caído durante una excursión.