Policía retirado frustró robo en su local y detienen al ladrón

Las cámaras captaron el momento del robo y el propietario lo interceptó en la vereda del lugar. Lo mantuvo retenido hasta la llegada de la policía.

Un policía retirado y comerciante, identificado como Omar Carrizo, frustró un hecho delictivo en su negocio durante la madrugada de este domingo, logrando reducir al ladrón antes de la intervención policial.

El incidente ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en Av. 25 de Mayo y Calle Ciudad de Fernández. Carrizo observó a través de sus cámaras de seguridad cómo un hombre, de apellido Suárez, ocultaba latas de cervezas de primera marca y otros productos entre sus ropas, para luego intentar retirarse sin pagar.

Tras ser interceptado, el sujeto se tornó agresivo y profirió amenazas contra el comerciante y, posteriormente, contra el personal de la División Prevención de la Departamental 13 que acudió al lugar.

La Fiscal de turno, Dra. Rimini Cecilia, dispuso que Suárez permanezca en calidad de demorado en la Comisaría 41, a la espera de que el damnificado radique la correspondiente denuncia penal.