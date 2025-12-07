Lando Norris hizo podio en Abu Dhabi y es el nuevo campeón de la Fórmula 1

El piloto británico cumplió con el objetivo de finalizar entre los tres primeros para consagrarse en la Máxima. Verstappen fue el ganador y segundo finalizó Piastri.

Hoy 12:01

Lando Norris se coronó campeón de la Fórmula 1 2025 tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, resultado suficiente para asegurarse el título mundial. Aunque Max Verstappen ganó la carrera, el neerlandés no pudo descontar la diferencia necesaria y se quedó sin su quinto campeonato consecutivo.

El piloto de McLaren largó segundo y, pese a ser superado por Oscar Piastri en el inicio, logró sostenerse en el podio para sellar el Campeonato de Pilotos. De esta manera, Norris evitó el último intento de Verstappen por arrebatarle la corona.

En las primeras vueltas, Norris soportó la presión de Charles Leclerc, decidido a quedarse con su posición. El momento más crítico llegó en la primera detención en boxes: tras su cambio de neumáticos, cayó hasta el noveno lugar y pareció quedar lejos de la pelea directa.

Sin embargo, el británico reaccionó con una serie de sobrepasos decisivos. Ni la estrategia defensiva de Yuki Tsunoda logró frenarlo y rápidamente volvió a ubicarse entre los punteros, asegurando un cierre sin sobresaltos en la segunda mitad de la competencia.

Con este logro, Norris corta la hegemonía de Verstappen —campeón durante cuatro temporadas consecutivas— y se convierte en el piloto número 35 en consagrarse en la Fórmula 1. Además, se suma a una lista histórica de campeones que levantaron el título con McLaren, como Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt y Lewis Hamilton.

Así quedaron las posiciones del GP de Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Así quedó la tabla de posiciones del campeonato de pilotos