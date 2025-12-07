Mohamed Salah explotó contra el DT y la dirigencia del Liverpool: “Me están traicionando”

El egipcio fue al banco por tercer partido consecutivo, en uno de los peores arranques de temporada del equipo.

Hoy 11:42

Mohamed Salah explotó públicamente contra Arne Slot y la dirigencia del Liverpool después de quedar como suplente en tres partidos consecutivos. El delantero egipcio, uno de los máximos referentes del club en los últimos años, aseguró que lo están “usando como excusa” por el mal inicio de temporada y dejó abierta la posibilidad de despedirse de Anfield antes de viajar a la Copa de África.

El atacante no sumó minutos en el empate ante el Leeds United, lo que encendió su malestar. “Estoy muy decepcionado. Hice mucho por este club y ahora estoy en el banco sin saber por qué. Parece que alguien quiere que cargue con toda la culpa”, afirmó con dureza. Sus declaraciones dejaron expuesta la fractura en la relación con el entrenador neerlandés y con parte de la cúpula del club.

Salah, que renovó contrato hasta 2027, advirtió que podría no volver a vestir la camiseta del Liverpool cuando regrese del torneo continental. “Le dije a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar, pero quiero disfrutarlo. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los hinchas antes de irme a la Copa África. No sé qué pasará después”, reveló.

El delantero aseguró que recibió promesas que no se cumplieron y que su vínculo con Slot se deterioró rápidamente. “Dije que tenía una buena relación con el entrenador, algo que ahora no ocurre. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”, remarcó.

La bronca del egipcio se potencia por su reciente rendimiento. La temporada pasada fue Bota de Oro, máximo asistente y mejor jugador de la Premier League, además de quedar cuarto en el Balón de Oro. Sin embargo, en la actual campaña solo suma cinco goles y tres asistencias. “Después de todo lo que hice por este equipo, duele. Soy el mayor goleador y asistente de los últimos años, y hoy estoy solo en esta situación”, sentenció.

El futuro de Salah queda ahora en un terreno incierto. Con la relación quebrada y su viaje a la Copa de África fechado para el 15 de diciembre, el duelo ante Brighton podría convertirse en la última función del faraón ante el público de Anfield.