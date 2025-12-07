Fórmula 1: la lista de todos los campeones a la que se sumó Lando Norris

El británico se convirtió en el 35° campeón de la categoría.

Hoy 12:29

El británico Lando Norris se consagró campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez luego de obtener el tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dabi, resultado que le permitió asegurar el título en la última fecha de la temporada 2025.

Con este logro, Norris se suma a la exclusiva lista de 35 pilotos campeones de la F1, en una campaña inolvidable en la que superó por apenas dos puntos al neerlandés Max Verstappen, quien buscaba su quinta corona consecutiva con Red Bull.

Hasta 2024, la Fórmula 1 había consagrado a 34 campeones diferentes desde su creación en 1950. El primero fue Giuseppe Farina, mientras que el campeón saliente era Max Verstappen. En lo más alto del historial siguen Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete títulos, el récord absoluto de la categoría.

La lista completa de campeones de Fórmula 1

A lo largo de 76 temporadas, la F1 consagró a los siguientes campeones del mundo:

Giuseppe Farina (Italia)

(Italia) Alberto Ascari (Italia)

(Italia) Juan Manuel Fangio (Argentina)

(Argentina) Mike Hawthorn (Reino Unido)

(Reino Unido) Jack Brabham (Australia)

(Australia) Phil Hill (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Graham Hill (Reino Unido)

(Reino Unido) Jim Clark (Reino Unido)

(Reino Unido) John Surtees (Reino Unido)

(Reino Unido) Denny Hulme (Nueva Zelanda)

(Nueva Zelanda) Jackie Stewart (Reino Unido)

(Reino Unido) Jochen Rindt (Austria)

(Austria) Emerson Fittipaldi (Brasil)

(Brasil) James Hunt (Reino Unido)

(Reino Unido) Niki Lauda (Austria)

(Austria) Mario Andretti (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Jody Scheckter (Sudáfrica)

(Sudáfrica) Alan Jones (Australia)

(Australia) Nelson Piquet (Brasil)

(Brasil) Keke Rosberg (Finlandia)

(Finlandia) Alain Prost (Francia)

(Francia) Ayrton Senna (Brasil)

(Brasil) Nigel Mansell (Reino Unido)

(Reino Unido) Michael Schumacher (Alemania)

(Alemania) Damon Hill (Reino Unido)

(Reino Unido) Jacques Villeneuve (Canadá)

(Canadá) Mika Häkkinen (Finlandia)

(Finlandia) Kimi Räikkönen (Finlandia)

(Finlandia) Fernando Alonso (España)

(España) Jenson Button (Reino Unido)

(Reino Unido) Sebastian Vettel (Alemania)

(Alemania) Lewis Hamilton (Reino Unido)

(Reino Unido) Nico Rosberg (Alemania)

(Alemania) Max Verstappen (Países Bajos)

(Países Bajos) Lando Norris (Reino Unido)

La consagración del piloto de McLaren marca un nuevo capítulo en la historia de la categoría y lo instala entre los grandes nombres que alcanzaron la gloria en la máxima competencia del automovilismo mundial.