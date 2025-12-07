La emoción de Messi tras salir campeón de la MLS con Inter Miami: “Soñaba con este día”

La Pulga compartió sus sensaciones en las redes sociales luego de conseguir un título histórico para el cuadro de Estados Unidos.

Hoy 12:49

Lionel Messi mostró su euforia tras la consagración de Inter Miami en la MLS, luego del triunfo por 3-1 frente a Vancouver Whitecaps que le dio a la franquicia su primer campeonato en la liga estadounidense. El capitán publicó un mensaje en sus redes sociales celebrando el logro y destacando tanto el crecimiento del equipo como el apoyo de su círculo íntimo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¡Somos campeones de la MLS! Desde que llegué a Miami soñaba con este día”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram. En su mensaje, subrayó la evolución que tuvo el plantel durante la temporada: “De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato”.

Te recomendamos: Messi, tras la conquista de la MLS: "Hicimos un gran año, competimos en todo"

Messi también expresó agradecimiento a su familia, al público y a la estructura deportiva del club. “Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia de Inter Miami por la ambición y el laburo que pusieron”, señaló.

El capitán del conjunto rosa no olvidó a dos de sus viejos compañeros en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retiran al final de esta temporada. “Gracias Busi y Jordi por acompañarme en esta aventura y cerrarla de la mejor manera. Me pone muy feliz compartir esto con ustedes”, agregó.

Te recomendamos: Todos los títulos de Lionel Messi en su carrera: repasá uno por uno

“Estuvimos a la altura”: la reacción de Messi tras el título

Luego de la coronación y tras recibir el premio al mejor jugador de los playoffs, Messi valoró el esfuerzo colectivo y la importancia del título para la institución. “La verdad, mucha felicidad. Era uno de los objetivos cuando llegamos acá. Este año competimos en todo lo que jugamos, fue un año muy largo con muchísimos partidos y estuvimos a la altura”, afirmó en diálogo con la MLS.

Récord histórico: Messi, el más ganador del fútbol mundial

Con la conquista de la MLS, Messi alcanzó los 47 títulos oficiales a lo largo de su carrera, consolidándose como el futbolista más laureado de la historia. Acumula 7 campeonatos con la Selección Argentina y 41 en clubes, superando con amplitud los 43 que ostenta Dani Alves.

Además, este es el tercer título que el argentino levanta en Estados Unidos, tras obtener la Leagues Cup y la Supporters’ Shield, confirmando su enorme impacto desde su llegada a Inter Miami.