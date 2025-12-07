San Martín de Formosa y Atlético Rafaela abren la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional

La serie arranca hoy en Formosa y se define el próximo fin de semana en Santa Fe.

Hoy 13:22

San Martín de Formosa y Atlético Rafaela se enfrentarán este domingo desde las 17 en el estadio 17 de Octubre, en el inicio de la final por el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.

La serie, que definirá al equipo que acompañará a Ciudad de Bolívar en la próxima temporada, tendrá su revancha la semana siguiente en Santa Fe. El encuentro será arbitrado por Diego Novelli.

La Crema, con ocho temporadas en Primera División en su historia, parte con la ventaja de cerrar la llave en casa y sostiene un invicto como local que respalda su candidatura. El equipo dirigido por Iván Juárez llega tras una campaña irregular en el arranque, pero muy firme en el tramo final. Terminó tercero en su zona, luego fue segundo en la segunda fase y superó a Olimpo, Sportivo Belgrano, Guillermo Brown y cayó ante Bolívar en su primer intento de ascenso.

Del otro lado, San Martín de Formosa se apoya en la fortaleza de su rendimiento como local y en una campaña que creció de menor a mayor. Fue segundo en la etapa inicial y cuarto en la segunda fase, lo que lo dejó sin chances en la primera llave del reducido. En el repechaje eliminó a Sol de Mayo, superó a Costa Brava en casa y goleó a Atenas de Río Cuarto, mostrando solidez en los momentos decisivos. El club formoseño busca su primer ascenso a la segunda división del fútbol argentino.

La definición será a ida y vuelta, comenzando en Formosa y resolviéndose el 14 de diciembre en Rafaela. En caso de igualdad en el global, la serie se decidirá por penales, sin tiempo suplementario. Se espera una final pareja, con dos equipos que llegan en crecimiento y con detalles que pueden inclinar la balanza rumbo al ascenso.