Colapinto, tras finalizar último en Abu Dhabi: “Gracias a Dios ya terminó este año”

El piloto argentino se alivió del final de una muy mala temporada y ya piensa en trabajar para el 2026.

Hoy 13:34

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) dio por finalizada la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un mensaje de fuerte autocrítica, pero también de reconocimiento al trabajo interno del equipo, tras un año marcado por la falta de rendimiento y resultados adversos.

Colapinto destacó el esfuerzo colectivo más allá de los números: “Me quedo con muchas cosas de esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos. Eso es muy importante y nos prepara para cuando vaya mejor”, expresó. El argentino remarcó que la experiencia acumulada será clave para el futuro: “Queda mucho por mejorar, pero gracias a Dios ya terminó este año”, señaló, dejando en claro que el foco ya está puesto en 2026.

En la competencia final, Colapinto volvió a sufrir las mismas dificultades que lo acompañaron todo el campeonato. Su Alpine A525 no mostró mejoras y, junto con una qualy nuevamente floja, el argentino terminó en la última posición, incluso por detrás de su compañero Pierre Gasly.

Colapinto fue uno de los dos pilotos que no sumaron puntos en toda la temporada, junto al australiano Jack Doohan, quien solo disputó las seis primeras fechas. De esta manera, cerró el campeonato en el 20° puesto, un cierre acorde a un año que nunca logró despegar.

Un 2026 que genera expectativas

A pesar de los resultados, en Alpine valoran la actitud y el aprendizaje del argentino. El equipo espera dar un salto significativo con el desarrollo del A526, el modelo que se estrenará el próximo año bajo el nuevo reglamento de la categoría.

Colapinto, por su parte, ya dejó atrás la frustración y apunta a capitalizar toda la experiencia de su primer año completo en la máxima categoría.