Detuvieron a "Mariachis" por desvalijar una vivienda en el barrio La Leñera

Aprovechando la ausencia de su propietaria se llevó innumerables bienes. Vecinos lo identificaron y la policía logró su detención.

Hoy 13:42

Efectivos de la Comisaría 41 lograron la detención de un hombre identificado como Germán Rodríguez, alias "Mariachis", principal sospechoso del robo de electrodomésticos y pertenencias en una vivienda del Barrio La Leñera.

La detención se produjo luego de que la Fiscalía ordenara su inmediata comparecencia, basándose en la denuncia de Susana Villalva, de 25 años.

El robo fue descubierto por la damnificada en la tarde de ayer, 6 de diciembre, al regresar a su casa en la calle Ex Vías Ferroviarias y encontrar la puerta del patio trasero forzada.

Sustrajeron electrodomésticos y ropa

Según la denuncia, el o los ladrones sustrajeron un ventilador de pie (marca Hitachi), un secarropas, una pava eléctrica, y varias prendas de vestir y un bolso de bebé.

La rápida identificación del sospechoso fue posible gracias al testimonio de una vecina, quien afirmó haber visto a Rodríguez salir del domicilio con varios objetos robados.

Germán Rodríguez quedó a disposición de la Dra. Cecilia Rimini, fiscal a cargo de la investigación, quien lleva adelante las actuaciones por el delito de robo.