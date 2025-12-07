Buscan a Gino en el barrio Campo Contreras: su familia ofrece una recompensa de $100.000

El perro, de tamaño mediano y con una renguera en su pata trasera, se perdió en la manzana 76. Piden colaboración para dar con él y brindan un número de contacto.

Hoy 17:41

La familia de Gino lanzó un urgente pedido de colaboración tras su desaparición en el barrio Campo Contreras, en la manzana 76.

El animal es de tamaño mediano y presenta una renguera en una de sus patas traseras, un detalle clave para identificarlo. Ante la desesperación por encontrarlo, sus dueños ofrecen una recompensa de $100.000 a quien pueda aportar información certera sobre su paradero.

Quienes lo hayan visto o puedan brindar datos útiles deben comunicarse al 3854185697. Su familia solicita máxima difusión para poder reencontrarse con él lo antes posible.