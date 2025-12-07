Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 DIC 2025 | 23º
X
Mascotas

Buscan a Gino en el barrio Campo Contreras: su familia ofrece una recompensa de $100.000

El perro, de tamaño mediano y con una renguera en su pata trasera, se perdió en la manzana 76. Piden colaboración para dar con él y brindan un número de contacto.

Hoy 17:41

La familia de Gino lanzó un urgente pedido de colaboración tras su desaparición en el barrio Campo Contreras, en la manzana 76.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El animal es de tamaño mediano y presenta una renguera en una de sus patas traseras, un detalle clave para identificarlo. Ante la desesperación por encontrarlo, sus dueños ofrecen una recompensa de $100.000 a quien pueda aportar información certera sobre su paradero.

Quienes lo hayan visto o puedan brindar datos útiles deben comunicarse al 3854185697. Su familia solicita máxima difusión para poder reencontrarse con él lo antes posible.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó un punto de narcomenudeo en Capital: secuestraron cocaína, $2 millones y celulares de alta gama
  2. 2. Video: así fue el violento accidente que dejó a una mujer en estado crítico en Las Termas
  3. 3. Millonaria estafa: playeros se quedaron con más de $100.000.000
  4. 4. El tiempo para este domingo 7 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor y posibles chaparrones hacia la noche
  5. 5. Franco Colapinto finalizó último en el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT