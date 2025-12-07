Desde LLA se mostraron abiertos a cambios en la reforma laboral y afirmaron que “habrá espacio para introducir mejoras”

La diputada Sabrina Ajmechet anticipó que el oficialismo estará dispuesto a negociar eventuales modificaciones en el proyecto para tratar que avance en el Congreso

Hoy 17:48

Desde La Libertad Avanza se mostraron abiertos a posibles cambios en el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno: "Habrá espacio para introducir mejoras". La diputada, Sabrina Ajmechet, anticipó que el oficialismo estará dispuesto a negociar eventuales modificaciones en el proyecto para lograr que avance en el Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ajmechet destacó: "Creo que el Ejecutivo trabajó muy bien este proyecto, con el Consejo de Mayo (compuesto por el Gobierno, la oposición, empresarios y gremios). Se discutirá en la Cámara, donde habrá espacio para introducir reformas, mejoras, esa fue mi experiencia en la Ley Bases".

En una fuerte defensa del proyecto, la diputada de LLA planteó: "Sabemos cuál es su orientación, más libertad y hacia el camino del progreso, la reforma que va a plantear el Gobierno tiene las ideas del Gobierno".

La exlegisladora del PRO, que se pasó a LLA, habló en FM Milenium de la necesidad de impulsar la reforma laboral: "El 40% de la población económicamente activa trabaja en negro. Tenemos leyes laborales que funcionaron en el siglo XX, en un país organizado a partir de fábricas y que una persona que empezaba en un trabajo a los 18 años y se jubilaba en ese lugar, pero ya no existe ese país, esas leyes pudieron resultar adecuadas en ese momento, y tenemos que modernizarlas".

La diputada del oficialismo además cuestionó a gremios como Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció un paro nacional y marcha al Congreso para el próximo martes en rechazo al proyecto: "Hay muchas formas de trabajo que no están contempladas, o condenadas al fracaso con la legislación actual. No le tengamos miedo, si no son los sindicalistas que llaman a hacer paro sin saber todavía a qué se están oponiendo".

Ajmechet cuestionó: "Un paro preventivo, 'me opongo, pero todavía no puedo decir a que me opongo'. Ellos dicen que el gobierno es 'el cuco' pero yo creo todo lo contrario, este Gobierno vino a solucionar problemas que la Argentina pateaba".