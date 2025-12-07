Triquinosis en Neuquén: decomisan productos infectados tras confirmarse un caso

Inspectores realizaron operativos en dos carnicerías donde detectaron chorizos infectados, mientras las autoridades piden evitar el consumo de carne sin trazabilidad.

Hoy 19:01

Las autoridades de control sanitario de Neuquén advirtieron la presencia del parásito causante de triquinosis en muestras de chorizos mezcla recolectadas en dos carnicerías.

El hallazgo de Trichinella spiralis en los comercios viene a raíz de una investigación epidemiológica, que comenzó luego de que se confirmara un caso humano de triquinosis.

Este caso resulta inquietante, ya que la contaminación surgió de un comercio habilitado. Durante la fiscalización, se detectó que el establecimiento no contaba con registros de producción ni trazabilidad.

El operativo se activó después de que las autoridades reconstruyeran la cadena de consumo de las personas afectadas. Todas habían asistido a reuniones familiares donde se consumieron los chorizos investigados.

Tras una serie de inspecciones, el municipio decidió clausurar preventivamente el local y decomisar la mercadería.

Aunque el comercio presentó facturas de algunos frigoríficos, no logró acreditar el origen de toda la carne de cerdo utilizada. Esa falta de claridad abre la posibilidad de que haya ingresado carne de faena clandestina o no regulada.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la triquinosis se contrae al consumir carne cruda o mal cocida que contiene larvas del parásito Trichinella.

Esto ocurre principalmente en productos derivados de cerdo, caballo o animales de caza, como el jabalí.

Si bien explican que la enfermedad no se transmite entre personas, la simple prueba de un bocado de carne insuficientemente cocida ya puede ser suficiente para contagiarse.

Respecto a los síntomas, en una primera etapa, el parásito afecta el intestino y puede provocar diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

Una semana después, las larvas migran hacia los músculos. Esa fase suele venir acompañada de malestar general, hinchazón en el rostro o los párpados, conjuntivitis, escalofríos con fiebre, dolores musculares y picazón.

En casos menos frecuentes, la infección puede avanzar hacia cuadros graves. Entre las complicaciones posibles se encuentran insuficiencia cardíaca, neumonía o encefalitis.

Por su parte, las afectaciones cardiovasculares son las más serias y suelen aparecer en los cursos moderados y severos de la enfermedad.