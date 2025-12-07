El Fortaleza de Palermo descendió y el Santos de Neymar jugará la Sudamericana

En una dramática fecha 38 del Brasileirao, el equipo del Titán cayó 4-2 ante Botafogo y perdió la categoría. En cambio, el Santos de Neymar goleó, se salvó y consiguió boleto a la Sudamericana 2026.

Hoy 19:12

La última jornada del Brasileirao se jugó a pura tensión con nueve partidos en simultáneo, definiendo descensos y clasificaciones a las copas. En ese escenario, Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, quedó a un paso de la salvación pero terminó sucumbiendo 4-2 ante Botafogo, resultado que lo envió a la Serie B. El conjunto del Titán llegaba fuera de la zona roja, aunque dependía de una combinación de marcadores que, finalmente, no lo acompañó.

El Laion había comenzado ganando y se ilusionó con la permanencia, pero el empuje del Fogao lo dejó sin respuesta y selló un destino que se venía gestando desde mitad de temporada. Así, Fortaleza vuelve a la segunda categoría por primera vez desde 2018, año en el que había logrado el ascenso tras consagrarse campeón de la Série B. A la par, Vitória ganó 1-0 a San Pablo y se mantuvo en la élite, mientras que Internacional de Porto Alegre logró una salvación épica al vencer 3-1 a Bragantino con tantos de Gabriel Mercado y Johan Carbonero.

Del otro lado, Santos, que también llegaba con riesgo, vivió una noche totalmente distinta. Con Neymar en cancha, el Peixe goleó 3-0 a Cruzeiro y no solo aseguró su lugar en la Serie A, sino que también se metió en la Copa Sudamericana 2026. La figura brasileña podría disputar ese certamen si define su continuidad, ya que su contrato finaliza pronto y aún no acordó su renovación tras su regreso al club en enero de 2025.

Una fecha cargada de dramatismo dejó un panorama contundente: Fortaleza baja, Santos respira y el Brasileirao vuelve a demostrar que nada se define hasta el último segundo.