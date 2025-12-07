Confirmaron un caso de sarampión en Entre Ríos y se activó el protocolo nacional

El caso fue identificado en un niño de dos años de Santa Elena con antecedente de viaje reciente; las autoridades iniciaron la búsqueda de contactos estrechos.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este fin de semana que detectaron un caso de sarampión en Entre Ríos y en ese sentido, reactivó la alerta a nivel nacional.

El paciente es un nene de dos años, que tiene una dosis de la vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades.

La cartera que conduce Mario Lugones indicó que el niño tiene antecedentes de viaje entre el 14 y 15 de noviembre a la localidad santafesina de Casilda. De todas formas, está estable, en aislamiento, con seguimiento y acompañamiento del Centro Pediátrico.

El nene es de Santa Elena, departamento La Paz, y fue confirmado con un resultado positivo por PCR. “El protocolo de actuación se había activado de inmediato ante la sospecha inicial del caso”, precisaron fuentes oficiales a través de X.

A su vez, el Gobierno monitorea situación junto a la provincia de Entre Ríos por la posibilidad de “seguimiento de los contactos estrechos, la verificación de esquemas de vacunación y la vigilancia de síntomas”.

El inicio de los síntomas empezó a finales de noviembre, con 38° de fiebre, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos, de acuerdo a lo que indicó la cartera sanitaria.

Luego de una primera consulta médica en el Centro Pediátrico Santa Elena, sin necesidad de internación, activaron el protocolo ante la sospecha de la enfermedad, con la notificación correspondiente a la cartera sanitaria provincial.

Además, se enviaron muestras para confirmación y comenzaron acciones de bloqueo. En la actualidad, está clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su núcleo conviviente.

El Ministerio remarcó que “la consulta temprana ante la aparición de síntomas y la vacunación oportuna son esenciales para evitar la propagación del virus”.

En este contexto, la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión se reunió este sábado para evaluar la situación y continuar con los próximos pasos del protocolo.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó la importancia de una actuación inmediata y oportuna para garantizar la vigilancia y el control del caso, así como la búsqueda del nexo epidemiológico. “Desde la sospecha se inició el aislamiento del paciente, el control de carnets de vacunación y la vigilancia de posibles síntomas en los contactos estrechos”, afirmó.

También adelantó que el equipo de Vigilancia reforzará el lunes la investigación epidemiológica, evaluará nuevas tomas de muestra y continuará con las acciones de bloqueo.