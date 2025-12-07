Angel Correa, protagonista involuntario de una escalofriante lesión en México

En el empate entre Tigres y Cruz Azul, Jesús Orozco sufrió una grave lesión de tobillo al bloquear un remate de Ángel Correa, y en México temen por su presencia en el Mundial 2026.

La noche mexicana dejó una postal dura en el 1-1 entre Tigres y Cruz Azul, resultado que clasificó al equipo de Monterrey a la final de la Liga MX. En esa definición se produjo la impactante lesión de Jesús Orozco, defensor de la Máquina Cementera, en una acción que también involucró de manera accidental al argentino Ángel Correa. La jugada ocurrió en el cierre del encuentro, cuando Correa buscó liquidar el partido con un derechazo dentro del área.

El remate del ex Atlético de Madrid fue bloqueado por Orozco, que cumplió su objetivo defensivo, pero su tobillo derecho quedó clavado en el piso y la fuerza del impacto terminó generando una lesión de extrema gravedad. La escena encendió alarmas inmediatas y dejó una preocupación mayor: el futbolista es parte de la selección mexicana y podría perderse el Mundial 2026, a disputarse en su propio país.

El entrenador argentino de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, encendió aún más las dudas sobre la gravedad del cuadro: “La situación no se ve nada bien, pero necesitamos los estudios para tener una conclusión real”, advirtió. Los resultados se conocerán en las próximas horas, mientras el ambiente del fútbol mexicano mantiene la respiración contenida.

En lo deportivo, Juan Brunetta convirtió el gol de Tigres, que avanzó a la final por haber terminado mejor posicionado en la fase regular, luego de dos semifinales que acabaron 1-1. En la definición por el título, el conjunto de Monterrey se enfrentará a Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, que dejó en el camino al Monterrey de Sergio Ramos, quien pudo haber jugado su último partido con los Rayados. El Diablo Rojo, campeón vigente, volvió a sacar provecho de la ventaja deportiva y buscará revalidar la corona.