La Justicia porteña sancionó a una agencia por promocionar a las Islas Malvinas como británicas

La empresa Cruiseline S.R.L. fue sancionada por promocionar viajes al archipiélago utilizando la denominación británica, lo que viola la normativa local sobre la soberanía argentina en Malvinas.

Hoy 20:18

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo ratificó el fallo de primera instancia contra la empresa Cruiseline S.R.L., que deberá modificar sus publicidades por difundir a las Islas Malvinas como territorio británico.

La resolución ordena a la empresa de turismo actualizar los datos que brindan a sus clientes y dejar explícito que el archipiélago constituye territorio bajo soberanía argentina.

El litigio sostuvo que la agencia ofrecía contenidos falsos y lesivos. Por este motivo, deberá retirar de sus plataformas y redes sociales toda la información considerada ilícita.

Por otra parte, la empresa deberá difundir un aviso rectificatorio y notificar a los clientes que contrataron el servicio, aclarando que el destino forma parte de la República Argentina.

Además, cualquier oferta de viajes que incluya escalas en las Islas Malvinas tendrá que evitar referencias a la soberanía británica y usar exclusivamente la nomenclatura oficial argentina.

El conflicto judicial se originó a partir de la denuncia de un grupo de consumidores contra la empresa Cruiseline SRL. La acusaron de promocionar paquetes de cruceros que mencionaban a las islas con nombres británicos, como “Falkland Islands”.

La defensa afirmó que la empresa solo actuaba como intermediaria de servicios provistos por navieras internacionales, entre ellas Celebrity Cruises.

Sostuvo que no tenía facultades para alterar los itinerarios fijados por las compañías extranjeras y que la referencia al Reino Unido respondía a las condiciones administrativas de facto que rigen las operaciones portuarias en la zona.

El tribunal rechazó estos argumentos. En el fallo, la jueza Laura Perugini recordó que la Constitución Nacional reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El fallo detectó además inconsistencias en los mapas publicados en el sitio web de la empresa. Allí aparecían denominaciones inglesas como “Port Stanley” en lugar de “Puerto Argentino”, o “New Island” por Isla Goicoechea.

Sin embargo, la decisión no fue unánime. La jueza Nieves Macchiavelli votó en disidencia parcial al considerar que la referencia al Reino Unido no constituía información falsa, sino una descripción de las condiciones operativas bajo ocupación británica.