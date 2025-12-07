Lali Espósito y Natalia Oreiro sorprendieron al público con “Tu veneno” y un beso en el escenario

Las artistas compartieron escenario en Uruguay y revivieron un clásico que marcó a toda una generación de fans.

Hoy 21:13

Lali Espósito se encuentra en medio de la gira por su último álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Este fin de semana se presentó en Uruguay, y sorprendió al público con la presencia de Natalia Oreiro para interpretar un tema juntas.

La canción elegida fue “Tu veneno”, uno de los grandes hits de la actriz uruguaya, que formó parte del que disco que lleva el mismo nombre, lanzado en el año 2000.

Tras su participación, uno de los momentos más comentados de la noche fue el apasionado beso que se dieron las cantantes, justo al cierre de la presentación.

“Épico show anoche de Lali en Montevideo. Una locura acompañarte de sorpresa en mi tierra. Gracias por cumplir sueños, nuestras niñas interiores estaban felices”, escribió Natalia en un posteo dedicado al evento.

En el mismo, incluyó increíbles postales de ambas en el escenario y por supuesto, el momento del beso. “Mucha admiración para vos y todo tu equipo, y un público inolvidable en una noche mágica”, agregó.

Por su parte, Lali agradeció el posteo, y entre los comentarios contestó: “Te adoro desde siempre. Gracias por decirme que si y venir con toda tu luz y poderío a sorprender a la gente de tu tierra”.