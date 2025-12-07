La Municipalidad informó que la recolección de residuos se cumplirá normalmente durante el feriado del lunes 8

El personal de Servicios Urbanos realizará los recorridos con los camiones recolectores en todos los barrios, en los horarios del turno mañana, a partir de las 7, y por la tarde, desde las 17 horas.

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital comunicó que el lunes 8, feriado en todo el territorio nacional por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, el servicio de recolección de residuos domiciliarios funcionará de manera habitual, cumpliéndose el cronograma semanal.

Por lo tanto, el personal de Servicios Urbanos realizará los recorridos con los camiones recolectores en todos los barrios, en los horarios del turno mañana, a partir de las 7, y por la tarde, desde las 17 horas.

La repartición municipal recordó a los vecinos que se deben sacar los residuos correctamente embolsados minutos antes del paso del camión recolector, evitando colocar vidrios o restos de botellas sin su debido envoltorio en papeles o cartones para evitar riesgos a los trabajadores.