La Municipalidad acompañó una nueva edición de La Ciudad Corre que convocó a participantes de varias provincias

Una vez más los deportistas recorrieron el circuito de la Madre de Ciudades por las avenidas principales, el centro y el sector del parque Aguirre.

Hoy 21:37

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital participaron de la premiación de la edición especial de La Ciudad Corre, que convocó a competidores de gran parte del país.

En la entrega de premios estuvieron presentes el Secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; el subsecretario de Turismo provincial, Nelson Bravo, y el subsecretario de Gobierno municipal, Diego Brunet.

Los ganadores masculinos fueron Laureano Rosa de Buenos Aires, primer puesto; Ignacio Erario, de Mendoza, segundo; y Esteban Angulo de Salta, en tercer lugar.

En la categoria femenina las ganadoras fueron: Nélida Peñaflor de Frías, en primer puesto; Lucía Juárez, de San Luis, segunda; y Sandra Gómez, de Buenos Aires, en tercer lugar.