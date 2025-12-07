La Capital encenderá la iluminación ornamental de fin de año y el árbol de navidad ecológico este lunes

El evento se desarrollará en la explanada del municipio en donde también se impartirá la bendición al pesebre y contará con la actuación de un coro que interpretará villancicos.

A las 20.30 de este lunes 8 de diciembre, la Municipalidad de la Capital realizará el tradicional encendido de la iluminación ornamental de fin de año y del árbol de navidad ecológico.

El evento se desarrollará en la explanada del municipio en donde también se impartirá la bendición al pesebre y contará con la actuación de un coro que interpretará villancicos.

Para ello, la Dirección de Electricidad trabajó en la instalación de coloridas luces en las avenidas Pozo de Vargas, Alsina, Roca, Rivadavia y Belgrano; además de la plaza Libertad, la fachada del palacio municipal y las peatonales del microcentro.

Se trata de adornos reciclados y reacondicionados, consistentes en tiras led con formas de estrellas fugaces, trineos, regalos, ciervos y otros motivos que llenarán de atractivo y luminosidad la vía pública durante las últimas semanas del año.

Al respecto, el titular del área, Marcelo Aguilar, detalló que "se reutilizaron las ornamentaciones de ediciones anteriores, cambiando su ubicación, forma y colores a los fines de renovar la iluminación, sin hacer grandes gastos en nuevos cables y artefactos".