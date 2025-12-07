Racing, primer finalista del Clausura: cuándo y a qué hora se juega en el Madre de Ciudades

La Academia superó a Boca por 1-0 con gol de Maravilla Martínez, que volvió al gol después de una larga sequía. Ahora espera por Gimnasia o Estudiantes para definir al campeón en Santiago del Estero.

Hoy 22:55

En una tarde cargada de tensión, Racing se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura tras vencer por 1-0 a Boca, en un duelo donde el equipo de Gustavo Costas mostró oficio y pegó en el momento justo. El tanto de Maravilla Martínez, que venía de varios partidos sin convertir, destrabó un partido chato y le dio a la Academia el boleto hacia una nueva definición nacional.

Mientras tanto, el rival de Racing saldrá del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, que se jugará este lunes desde las 17 hs. El Lobo buscará hacerse fuerte en casa, pero el Pincha llega con un envión anímico importante y promete dar pelea hasta el final para meterse en otra final del fútbol argentino.

La AFA ya confirmó que la gran final se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, un escenario que vuelve a recibir un partido decisivo. Será desde las 21.

Con la Academia ya instalada en el partido más importante y esperando rival, el Clausura entra en su recta final y promete un cierre con clima de finalísima.