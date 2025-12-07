Bahía Blanca: un hombre asesinó a su hermano y atacó a otro durante una violenta discusión

El agresor apuñaló mortalmente a uno de sus hermanos y golpeó al otro con una pala. Fue detenido poco después.

Hoy 22:17

Este domingo por la tarde, Bahía Blanca fue testigo de un hecho de violencia familiar cuando Ernesto Martín Mansilla mató a uno de sus hermanos de una puñalada y lastimó a otro con una pala.

Efectivos policiales incautaron el cuchillo empleado en la agresión y resguardaron la escena para el trabajo de los peritos.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima se trasladó este domingo a una vivienda de la calle Coulin al 600, poco después de las 17, donde aprehendieron al hombre de 54 años.

El sospechoso está acusado de asesinar a su hermano Rodrigo, de 32 años, y herir a su otro hermano, Fernando, de 44 años.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió dentro de la vivienda familiar tras una fuerte discusión entre los hermanos.

Ernesto tomó un arma blanca y apuñaló a Rodrigo en la zona intercostal izquierda. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, donde murió poco después.

Fernando, otro de los hermanos, también resultó herido. Sufrió un golpe en la cabeza con una pala y debió ser asistido, aunque sus lesiones no fueron de consideración.

El agresor fue detenido y quedó a disposición de la UFIJ Nº5, que ya impulsó las primeras medidas de investigación.