Terrible hallazgo en Córdoba: encontraron a una joven muerta debajo de su cama

Las autoridades acudieron a un domicilio en la localidad de Villa Rumipal, luego de que residentes del barrio reportaran su ausencia. Estaba en un avanzado estado de descomposición

Hoy 02:21

Una joven de 22 años fue hallada muerta en su vivienda de Villa Rumipal, en la provincia de Córdoba, tras varios días sin saber de ella. El caso derivó en una investigación en el Valle de Calamuchita y tiene a la madre de la víctima como principal sospechosa, ya que convivía en la casa donde fue hallado el cuerpo.

La Policía se presentó en el domicilio luego de que los vecinos del barrio El Torreón denunciaran que no la veían desde hacía casi una semana, y descubrió el cadáver debajo de una cama en un avanzado estado de descomposición. Esto sucedió cerca de las 21 y contó con la presencia tanto del personal de la Policía Departamental Calamuchita, como los Bomberos Voluntarios.

Ambos equipos participaron en el operativo junto a autoridades judiciales, donde los primeros análisis establecieron que la muerte se habría producido entre cinco y seis días antes del hallazgo, a partir del nivel de descomposición que presentaba el cuerpo.

La joven vivía junto a su madre, una mujer de 64 años, que en el momento del descubrimiento no se encontraba en la casa. Poco después, la fiscal Paula Bruera, a cargo de la fiscalía de Río Tercero, dispuso la detención preventiva de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia y será sometida a pericias psicológicas para determinar si padece alteraciones psiquiátricas.

Según el mismo portal, los primeros resultados de la autopsia indicaron que la causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio y que la joven habría tenido alguna discapacidad, aunque las autoridades aguardan la confirmación de este dato.

El caso fue caratulado como muerte de etiología dudosa, lo que abre distintas posibles líneas de pesquisa. En tanto, la Fiscalía avanzará con las declaraciones de familiares y allegados para reconstruir el hecho.