Recrudece el conflicto entre Tailandia y Camboya: al menos cinco muertos y miles de evacuados

Las autoridades también reportaron una decena de heridos por los enfrentamientos registrados en la frontera entre ambos países. Esta tensión pone en peligro el acuerdo de paz sellado en Malasia, con la mediación de Donald Trump.

Hoy 05:50

Al menos un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos murieron por los enfrentamientos registrados en las primeras horas de este lunes en la frontera entre Tailandia y Camboya. La confrontación no es más que una escalada del histórico conflicto territorial por la que miles de personas están siendo evacuadas en ambos territorios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El portavoz del Ejército de Tailandia, Winthai Suvaree, confirmó en declaraciones a la televisión de su país que siete personas sufrieron lesiones por ataques que atribuyó a militares camboyanos. En paralelo, adelantó que este número podría subir "a medida que se actualicen los informes".

Asimismo, indicó que aceleraron el desalojo de civiles en cinco provincias fronterizas, en las que el Ministerio de Educación también ordenó para este lunes el cierre de 641 escuelas con el fin de "preservar la seguridad de alumnos y docentes".

Por su parte, Neth Pheaktra, ministro de Información de Phnom Penh, capital de Camboya, notificó que "al menos cuatro civiles camboyanos murieron en los ataques tailandeses" en las provincias fronterizas de Oddar Meanchey y Preah Vihear. El funcionario también reportó diez civiles heridos.

Las fuerzas armadas tailandesas lanzaron este lunes ataques aéreos contra Camboya, tras acusar desde el domingo al país vecino de numerosos ataques en la zona limítrofe, de unos 820 kilómetros.

Del otro lado, la portavoz del Ejército camboyano, Maly Socheata, reiteró hoy que Tailandia disparó primero y que estos ataques no solo dejaron heridos, sino también casas quemadas y personas evacuadas de sus hogares, sin precisar números al respecto.

Por su parte, el vicegobernador de la provincia camboyana de Oddar Meanchey, Meth Meas Pheakdey, informó a través de Facebook que tres civiles resultaron heridos en esa región debido a los "bombardeos de artillería tailandesa".

En redes sociales circulan videos que muestran a cientos de personas que se alejan de la zona de conflicto en ambos países, algunas caminando o a bordo de vehículos.

Los enfrentamientos actuales acaban de romper en la práctica el acuerdo de paz sellado por Tailandia y Camboya el pasado octubre en Malasia, con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, instó a las partes a "ejercer la máxima moderación, mantener abiertos los canales de comunicación y aprovechar al máximo los mecanismos existentes" para desescalar los enfrentamientos.

"Malasia está dispuesta a apoyar las medidas que contribuyan a restablecer la calma y evitar nuevos incidentes", indicó en Facebook el gobernante, que este año ha mediado para una resolución pacífica de este conflicto como presidente la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Por su parte, el líder de Tailandia, Anutin Charnvirakul, suspendió un viaje a las zonas afectadas por las inundaciones para atender los enfrentamientos.

En tanto, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, comandará "la resistencia a la invasión tailandesa", según ha dicho su padre, el histórico dirigente Hun Sen.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, suspendió temporalmente a mediados de noviembre el acuerdo de paz tras intercambio de disparos en la frontera, después de un incidente con minas terrestres.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia.