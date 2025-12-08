Javier Milei viaja hoy a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz

El Presidente partirá este lunes por la noche para asistir a la ceremonia prevista para el miércoles.

Hoy 07:19

El presidente de la Nación, Javier Milei, tiene previsto viajar este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada por su lucha "en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano", según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Milei confirmó su presencia este fin de semana, luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

El viaje del presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12. La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir de este miércoles 10.

Durante las mismas se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.

Reconocimiento a la lucha democrática

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre de este año por su "incansable labor" y por su lucha en pro de una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.

La líder de Vente Venezuela ha denunciado que actualmente vive "en la clandestinidad dentro de su país" debido a las constantes amenazas que enfrenta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia, que contará con la presencia de Milei y otros mandatarios regionales como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo.