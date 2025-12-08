Se tiró al arroyo para salvar a su hijo y desapareció: intensa búsqueda en Río Negro

El nene fue rescatado por Bomberos y Defensa Civil, pero la corriente arrastró al padre y todavía no pudieron encontrarlo.

Hoy 08:12

En Allen, provincia de Río Negro, se desarrolla un operativo para localizar a un hombre de 34 años que fue arrastrado por la corriente del río mientras intentaba rescatar a su hijo de seis años, quien se había metido en un sector no habilitado del Arroyón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El nene fue socorrido por personal de Defensa Civil y Bomberos y se encuentra fuera de peligro, mientras que la búsqueda del padre continúa con la colaboración de Prefectura y bomberos locales.

Según la Policía, el incidente ocurrió en la zona de La Puntilla, en Allen. El padre ingresó al agua para salvar a su hijo, pero la fuerza de la corriente lo arrastró. Bomberos Voluntarios de Allen y Defensa Civil trabajan junto a Prefectura de Neuquén para encontrar al hombre desaparecido. Las autoridades recordaron que la zona no está habilitada como balneario por su peligrosidad.

El nene de seis años fue atendido y se encuentra fuera de peligro gracias a la rápida intervención de Defensa Civil y Bomberos. En tanto, los equipos de rescate continúan rastrillando el área, que presenta corrientes peligrosas y sectores profundos.

Las autoridades instan a la población a evitar acercarse al río y respetar las zonas no habilitadas para nadar.