Policiales

Termas: la Policía irrumpió en dos casas y recuperó una moto usada para cometer un robo

Un acusado fue detenido; el segundo escapó antes del operativo.

Hoy 09:04
El detenido

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50 realizó una serie de allanamientos en distintos sectores de Termas de Río Hondo, en el marco de una investigación por un robo denunciado por una vecina. 

Los operativos permitieron secuestrar elementos clave y detener a uno de los implicados.

Las medidas judiciales se concretaron en dos domicilios señalados como posibles refugios de los autores del hecho.

En la primera vivienda, los efectivos secuestraron una motocicleta marca Sion Qu, de 110 cc y color blanco, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo. En ese mismo procedimiento, fue detenido uno de los sospechosos, quien quedó a disposición de la Justicia.

En el segundo domicilio, la policía incautó un casco protector de color negro, aunque el segundo acusado no se encontraba presente al momento del allanamiento.

La fiscal interviniente ordenó que el detenido sea alojado en Alcaidía en calidad de aprehendido y dispuso continuar con las actuaciones correspondientes.

TEMAS Las Termas de Río Hondo

