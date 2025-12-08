Bandeño denunció una estafa por $40 millones en la venta de su auto: entregó el vehículo y los cheques no tenían fondos

El denunciante acusa a la comerciante Sofía Balaguero de pagar la operación con tres cheques que habrían sido rechazados por el banco. La fiscalía ya recibió la presentación y el empresario ampliará su denuncia este miércoles.

Hoy 09:11

Un empresario bandeño denunció haber sido víctima de una presunta estafa por la millonaria suma de $40.000.000, tras vender su automóvil y recibir como pago tres cheques que, al momento de cobrarlos, habrían resultado sin fondos. La acusada es Sofía Balaguero, comerciante del rubro celulares, quien ya quedó bajo investigación de la fiscalía.

La denuncia fue presentada por Luciano Fernández, quien actúa con el patrocinio del abogado Gonzalo Rafael. Según el escrito, el 21 de mayo pasado el empresario cerró la venta de su Volkswagen Vento, valuado en $40 millones. El pago, en un primer momento, habría sido pactado mediante tres e-cheques (ECHEQ) emitidos por Balaguero.

Sin embargo, siempre de acuerdo con la denuncia, antes de que Fernández pudiera depositar los documentos electrónicos, la mujer le habría pedido reemplazarlos por tres cheques físicos, por montos de $25.000.000, $13.000.000 y $1.900.000. Confiado en la operación, el empresario firmó el boleto, entregó el auto y aceptó los nuevos cheques.

El conflicto estalló cuando Fernández se presentó en el banco para cobrarlos: un empleado le habría informado que ninguno tenía fondos disponibles.

En el marco de la investigación, trascendió que Balaguero habría manifestado que adquirió el vehículo en representación de un tercero, y que el Volkswagen Vento incluso habría sido trasladado a la provincia de Mendoza, donde habría sido negociado nuevamente.

Agotadas las instancias de cobro, el empresario formalizó la denuncia en agosto y desde entonces la causa es instruida en los tribunales bandeños. Interviene la fiscal Cecilia Guido, mientras que la investigación está siendo tramitada por la funcionaria Elisa Piccoli.

El abogado del denunciante presentó copia de la documentación de la operación y este miércoles, desde las 9 de la mañana, Fernández volverá a la fiscalía para ampliar la denuncia y sumar nuevos elementos sobre la supuesta ruta y emisión de los cheques involucrados.

Mientras tanto, la investigación continúa para establecer responsabilidades y determinar si efectivamente existió una maniobra fraudulenta.