Rusia instó a Estados Unidos a evitar un conflicto a gran escala con Venezuela

El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, recordó la “fuerte solidaridad” entre Caracas-Moscú.

Hoy 09:29

Rusia apoya a la dirigencia de Venezuela e insta al Gobierno de Estados Unidos a que se abstenga de “deslizarse” hacia un conflicto a gran escala con Caracas, advirtió el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov.

Moscú observa con gran preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela y las tensiones siguen siendo elevadas y continúan creciendo.

“Esto está vinculado principalmente con el deseo de Washington de asegurar el dominio sin rival en la región, un sello de la administración Trump”, planteó Ryabkov, citado por la agencia de noticias TASS.

Fuerte solidaridad

Ryabkov subrayó que Rusia mantiene una fuerte solidaridad con Venezuela, en referencia al acuerdo recién concluido sobre asociación estratégica y cooperación entre ambos países. “Apoyamos a Venezuela, igual que ella nos apoya… En este difícil momento, estamos unidos hombro a hombro con Caracas y con su dirigencia”, señaló Ryabkov.

Estados Unidos aumentó en los últimos meses su presencia militar en el mar Caribe. El Pentágono llevó a cabo al menos 22 ataques conocidos contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe y el océano Pacífico Oriental desde el 2 de septiembre, que provocaron la muerte a más de 87 personas que iban a bordo.