Tragedia en Pellegrini: un joven murió cinco días después de chocar contra una vaca

Gerardo Suárez, de 22 años, volvía a su casa en El Bobadal tras dejar a su novia cuando impactó con el animal en plena oscuridad. Estuvo internado en grave estado hasta su fallecimiento.

Hoy 10:00

Un profundo pesar sacude a las comunidades de Las Delicias y El Bobadal luego de conocerse el deceso de Gerardo Bruno Suárez, un joven motociclista y trabajador de la construcción que perdió la vida tras permanecer cinco días internado en estado crítico.

El siniestro ocurrió el 1 de diciembre sobre la ruta provincial 204, a unos cinco kilómetros de Las Delicias, en el departamento Pellegrini. Según fuentes policiales, Suárez regresaba a El Bobadal luego de dejar a su novia en su domicilio cuando, alrededor de las 20.40, se topó con un sector de absoluta oscuridad. En ese tramo habría embestido inesperadamente a una vaca, lo que provocó que saliera despedido varios metros y cayera violentamente sobre el pavimento.

El joven sufrió gravísimas lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permaneció internado y conectado a soportes vitales. Durante esos días, familiares y amigos se volcaron a las redes sociales pidiendo oraciones y acompañando a la familia en medio de la angustia.

A pesar de los esfuerzos médicos, Suárez falleció ayer a la madrugada, generando un profundo dolor entre sus seres queridos, quienes mantenían la esperanza de una recuperación.

Ante la confirmación del deceso, el fiscal Martín Silva dispuso la realización de una autopsia para determinar con precisión la mecánica del hecho y las causas finales de la muerte.