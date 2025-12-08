Termina el último finde largo del año 2025: ¿cuándo es el próximo feriado?

Con el feriado de este lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, los fin de semana largos de este año dicen adiós. Ahora, que día cae el último feriado de este 2025 que transita sus últimos días.

Hoy 10:53

Este fin de semana XL es el último del año y transita sus últimas horas, ya que luego queda solamente el feriado de Navidad, que este año cae entre semana. Así, el 8 de diciembre se convirtió en la última chance real de escapadas, encuentros o un poco de descanso antes del cierre del año.

Hoy se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible. Este día conmemora el dogma religioso que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

El último feriado de este año

Navidad cae jueves y es otro feriado nacional inamovible. Eso significa que, aunque hay día libre, la jornada no genera un fin de semana largo propiamente dicho, ya que el viernes 26 no figura como feriado. Esto puede complicar planes de descanso prolongado o escapadas de varios días, para quienes no puedan tomarse el viernes.

Si bien el 2025 aún no terminó, ya se conocen algunos de los feriados de 2026. El listado de días inamovibles para 2026, que no pueden ser modificados, incluye las siguientes fechas:

Jueves 1° de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 de febrero y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Cabe destacar que el 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) es inamovible, mientras que el Jueves Santo (que cae el 2 de abril) es considerado un día no laborable.

Días trasladables sujetos a movimiento

Los días que se encuentran en la categoría de feriados trasladables y, por lo tanto, están sujetos a la aplicación del Decreto 314/2025, son:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Además, se debe considerar el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza, que también es una fecha que permite traslados.

La planificación de las escapadas y el turismo interno dependerá de la confirmación oficial que la Jefatura de Gabinete brinde sobre el uso de los días puente y el destino final de los feriados trasladables en 2026.