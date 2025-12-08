Detuvieron a delincuente que cometió un violento asalto en Termas de Río Hondo

Se trata de Jesús Serrano, quien el pasado 24 de noviembre atacó ferozmente junto a un cómplice a una joven en el Parque Güemes.

Hoy 11:12

Personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) logró capturar este lunes a la mañana a Jesús Fernando Serrano, el peligroso sujeto que permanecía prófugo tras el violento ataque y robo cometido junto a Sebastián “Balato” Gallardo contra una joven en el Parque Güemes, en la ciudad de Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Serrano, quien había logrado burlar los allanamientos simultáneos realizados días atrás, donde sí cayó detenido “Balato”, se mantenía prófugo y con pedido de detención. Su arresto se concretó este lunes durante un recorrido preventivo en avenida Néstor Kirchner y Simón Bolívar.

Al advertir la presencia policial, Serrano intentó escapar corriendo y comenzó así una persecución que terminó dentro de un domicilio particular, donde los efectivos de la UTM lograron reducirlo e inmovilizarlo.

El detenido fue identificado como Jesús Fernando Serrano (26), el mismo que junto a “Balato” protagonizó el brutal asalto del pasado 24 de noviembre, cuando una joven fue atacada en el Parque Güemes, golpeada y despojada de su cartera y teléfonos celulares.

Tras el arresto, Serrano fue examinado por el médico policial y posteriormente trasladado a la Sección Alcaidía, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia que interviene en la causa.

Con esta captura, la UTM cerró el círculo del violento hecho que había generado alarma en la comunidad. Ahora, ambos implicados en el ataque se encuentran a disposición judicial.