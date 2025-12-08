Un espectáculo único: el Centro Cultural del Bicentenario invita al encendido de luces navideñas

El tradicional encendido de luces navideñas se realizará hoy, a las 20.30 horas.

Hoy 11:29

El encendido de luces navideñas dará comienzo a las celebraciones de Navidad, y también tendrá lugar un concierto en el que se estrenarán obras de los compositores santiagueños Ana Laura Gómez y Williams Chazarreta.

Participarán los integrantes del Espacio de Formación Vocal del CCB: Coro de Niños, Coro de Jóvenes y Talleres de Canto para Adolescentes y Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

En esta oportunidad, se contará, además, con la participación de los padres y abuelos de los niños del Coro de Niños, en una vinculación familiar estrecha, a través de la música y el canto.

Los Coros de Niños y de Jóvenes, están dirigidos por la Prof. María Fernanda Pérez, como así también su preparación vocal. Asimismo, los talleres de Canto para adolescentes, para adultos y para adultos mayores, también se encuentran a cargo de la mencionada profesional.

El CCB invita a la familia a este exquisito espectáculo, en el que disfrutará de los bellos momentos que simbolizan los tiempos navideños y de las magníficas interpretaciones corales.