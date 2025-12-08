Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 DIC 2025
Somos Deporte

Mitre anunció la llegada del enganche Alan López y sigue sumando refuerzos

El volante de 32 años viene de vestir la camiseta de J.J. Urquiza en la Primera C.

Hoy 12:04

El Club Atlético Mitre continúa firme en el armado de su plantel para la Primera Nacional 2026 y anunció oficialmente la incorporación del enganche Alan López, quien se transformó en el quinto refuerzo confirmado por la institución de barrio 8 de Abril.

El volante ofensivo, de 23 años, llega procedente de JJ Urquiza, donde disputó 24 partidos en la última temporada de la Primera C, con 20 titularidades y un gol convertido

Con llegada del jugador surgido de Estudiantes de Caseros, Mitre sigue fortaleciendo el plantel que afrontará un año clave en la segunda categoría del fútbol argentino. Antes ya habían sido confirmados el arquero Ignacio Pietrobono, el defensor Martín Vázquez, el lateral Martín Rodríguez y el mediocampista Maximiliano Romero, todos apuntados a darle mayor solidez y variantes al equipo.

La dirigencia del Aurinegro continuará en el mercado en busca de nuevas incorporaciones, con el objetivo de conformar un plantel competitivo que permita pelear en los primeros puestos de la próxima temporada.

