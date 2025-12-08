Posible ataque de Estados Unidos: Venezuela pidió al sector petrolero “mantenerse en alerta máxima”

"La acción del imperialismo norteamericano es atacar los centros vitales de la nación, y nuestro centro vital es el petróleo", alertó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Llaman a la población a estar atenta.

Mientras que en Washington se esperan órdenes de Donald Trump para los ataques terrestres dentro de Venezuela, desde Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó a los trabajadores petroleros a mantenerse en estado de "alerta máxima" ante la posibilidad de que Estados Unidos ejecute acciones que busquen "sabotear o atacar" instalaciones del sector energético del país.

El llamado de Rodríguez, dirigido a los trabajadores petroleros, unido con lo dicho por Diosdado Cabello, ministro del Interior, llamando a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa en sus comunidades, acrecientan la tesis de que el chavismo en Caracas espera acciones militares de Estados Unidos dentro del territorio venezolano.

Ambos funcionarios emitieron declaraciones este domingo, un día en el cual de forma inusual el presidente Nicolás Maduro no tuvo apariciones públicas, siendo lo habitual su participación televisada en actos políticos de forma casi que diaria.

El llamado hecho por Rodríguez a los trabajadores petroleros ha sido ampliamente reseñado en Caracas. La industria petrolera, manejada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), es el motor económico vital de Venezuela y ha sido objeto de severas sanciones estadounidenses desde la primera presidencia de Trump, en 2019.

Delcy Rodríguez ha sido mencionada por la prensa estadounidense como una figura del chavismo para una eventual transición en caso de que Maduro renuncie, en medio del amplio y sostenido despliegue naval y militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, que comenzó en agosto.

El petróleo, centro vital del país

"La industria petrolera se declara en alerta máxima porque la acción del imperialismo norteamericano es atacar los centros vitales de la nación, y nuestro centro vital es el petróleo. La clase obrera petrolera debe estar atenta y preparada", dijo Rodríguez en un mensaje que originalmente distribuyó por la mensajería de Telegram.

La vicepresidenta también afirmó que el Gobierno ha tomado medidas para asegurar la "continuidad operacional" de las instalaciones petroleras ante cualquier eventualidad, incluyendo la puesta en marcha de planes estratégicos para la defensa de los activos.

Según Rodríguez, quien a la par de vicepresidenta es ministra de Hidrocarburos, la estrategia del "imperialismo" es desmantelar el aparato productivo del país, por lo que el chavismo se enfocaría en la defensa de las refinerías, pozos y centros de distribución.

"No se equivoquen con Venezuela. Aquí estamos listos para defender cada instalación, cada pozo, cada refinería... estamos listos para defender la integridad de la industria que es vital para la República", recalcó la vicepresidenta.