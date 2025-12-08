Sorpresa genética: son chinos y su hija nació rubia con ojos azules

Después de haber sospechado de un cambio de bebé, investigaron, se sometieron a pruebas de ADN y descubrieron que hubo un antepasado ruso.

Hoy 11:57

Un matrimonio chino se sorprendió cuando vio a su hija recién nacida rubia y con ojos azules, informaron medios de su país. Tras la sorpresa, que los llevó a averiguar si el hospital les había cambiado la criatura, investigaron y se tranquilizaron.

El señor Yang y su se sometieron a estudios de ADN que los confirmaron como padres biológicos de la nena. La historia familiar completó la explicación, ya que el bisabuelo paterno de la niña era ruso. Este bisabuelo se casó con una mujer de la provincia central china de Henan y vivió desde entonces en el país asiático hasta su fallecimiento en 1985, destacó un informe de Actualidad RT.

Así, el matrimonio residente en la ciudad-prefectura de Yancheng (Jiangsu, China) se quedaron tranquilos, después de la sorpresa inicial, que data de mayo de 2022.

"Los genes recesivos heredados de mi bisabuelo, que afectan nuestra apariencia, parecen estar inactivos en los varones", explicó el progenitor, aclarando que todos los nacimientos anteriores registrados en su familia fueron de varones, y ninguno de ellos —su padre tampoco— tenían rasgos de herencia mixta. Por su parte, Lao Ren, conocido bloguero de divulgación científica, señaló que este caso representa un ejemplo clásico de herencia transgeneracional.

"Los genes que determinan el color del cabello y los ojos son recesivos. Los miembros varones de su familia son portadores de este gen, aunque no se manifieste en su apariencia. Se expresa en las niñas", comentó.