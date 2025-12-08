Ingresar
Olímpico se destaca en el Torneo Promocional Sub14 de voleibol

Los jóvenes deportistas demostraron su talento y trabajo en equipo, característica fundamental en el desarrollo del deporte juvenil.

Hoy 12:19

El equipo de vóley del Club Olímpico ha dejado una huella notable en el torneo de la categoría promocional sub14, llegando a la competencia de manera invicta. En un emocionante partido, Olímpico se enfrentó al Club Campo Contreras y logró una victoria contundente con un marcador de 3 a 1.

Bajo la dirección de la técnica María Elena Giménez, y la colaboración de la ayudante técnica Luciana Alvarado, los jóvenes deportistas demostraron su talento y trabajo en equipo, característica fundamental en el desarrollo del deporte juvenil.

Este triunfo resalta el potencial de los atletas del Club Olímpico y augura un futuro prometedor en competencias venideras. La comunidad local celebra este logro, que refleja el esfuerzo y la dedicación de todos los involucrados.

