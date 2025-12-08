Olímpico se destaca en el Torneo Promocional Sub14 de voleibol

Los jóvenes deportistas demostraron su talento y trabajo en equipo, característica fundamental en el desarrollo del deporte juvenil.
El equipo de vóley del Club Olímpico ha dejado una huella notable en el torneo de la categoría promocional sub14, llegando a la competencia de manera invicta. En un emocionante partido, Olímpico se enfrentó al Club Campo Contreras y logró una victoria contundente con un marcador de 3 a 1.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Bajo la dirección de la técnica María Elena Giménez, y la colaboración de la ayudante técnica Luciana Alvarado, los jóvenes deportistas demostraron su talento y trabajo en equipo, característica fundamental en el desarrollo del deporte juvenil.
Este triunfo resalta el potencial de los atletas del Club Olímpico y augura un futuro prometedor en competencias venideras. La comunidad local celebra este logro, que refleja el esfuerzo y la dedicación de todos los involucrados.