Postales de un lunes feriado con poca actividad en el centro capitalino

Tras una madrugada lluviosa y una mañana sofocante, el feriado por la Inmaculada dejó un centro con poco movimiento pero con algunos comercios abiertos.

Hoy 12:32

El feriado se hizo sentir en la Madre de Ciudades. Este lunes, el equipo de Diario Panorama recorrió el centro capitalino y encontró una actividad moderada.

Si bien muchos locales permanecieron cerrados, algunos comercios como farmacias, bares, casas de telefonía, kioscos y locales de juegos sí abrieron sus puertas.

La jornada comenzó con lluvias durante la madrugada, pero a media mañana el sol apareció y la humedad volvió sofocante el ambiente, lo que llevó a que muchas familias optaran por quedarse en sus hogares, manteniendo la tradición de armar el arbolito en el Día de la Inmaculada Concepción.

Con movimiento reducido y un clima pesado, el centro mostró una postal tranquila en el inicio de una semana distinta.

