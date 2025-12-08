Postales de un lunes feriado con poca actividad en el centro capitalino

Tras una madrugada lluviosa y una mañana sofocante, el feriado por la Inmaculada dejó un centro con poco movimiento pero con algunos comercios abiertos.
El feriado se hizo sentir en la Madre de Ciudades. Este lunes, el equipo de Diario Panorama recorrió el centro capitalino y encontró una actividad moderada.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Feriado
Si bien muchos locales permanecieron cerrados, algunos comercios como farmacias, bares, casas de telefonía, kioscos y locales de juegos sí abrieron sus puertas.
Feriado
La jornada comenzó con lluvias durante la madrugada, pero a media mañana el sol apareció y la humedad volvió sofocante el ambiente, lo que llevó a que muchas familias optaran por quedarse en sus hogares, manteniendo la tradición de armar el arbolito en el Día de la Inmaculada Concepción.
Feriado
Con movimiento reducido y un clima pesado, el centro mostró una postal tranquila en el inicio de una semana distinta.
Feriado
Feriado
Feriado
feriado
Feriado
Feriado
Feriado