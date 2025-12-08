El sur santiagueño sufrió un fuerte temporal que provocó numerosos destrozos

Una gran cantidad de lluvia y vientos devastadores causaron numerosos problemas. La infraestructura eléctrica quedó seriamente afectada y numerosos hogares permanecen sin suministro.

Hoy 12:33

Un terrible temporal azotó durante la madrugada de este lunes a localidades del interior de Santiago del Estero, dejando 56 milímetros de lluvia acumulada en pocas horas, ráfagas intensas de viento y múltiples daños materiales. Árboles caídos, postes derribados y líneas de media tensión colapsadas marcaron el paso del fenómeno.

La tormenta derribó árboles de gran porte y postes de cemento, provocando un extenso corte de energía eléctrica, entre otros servicios, en la zona sur provincial, principalmente entre Pinto y Bandera. La infraestructura eléctrica quedó seriamente afectada y numerosos hogares permanecen sin suministro.

Desde la distribuidora informaron que unos 20 transformadores quedaron fuera de servicio. Las tareas se complican porque la mayoría de las líneas atraviesan campos arados, sectores donde no se puede ingresar con camiones, lo que ralentiza las reparaciones.

A pesar del difícil panorama, el trabajo de los obreros se volvió un punto clave en la emergencia. Cuadrillas de operarios se encuentran desde la madrugada trabajando a destajo y en condiciones muy adversas, luchando contra el barro, el agua acumulada y la falta de accesos transitables.

Según explicaron desde la empresa, se están realizando maniobras alternativas para ir alimentando todo lo posible mientras continúan las reparaciones estructurales.

Las tareas continuarán durante toda la jornada y no se descarta que la reposición del servicio sea paulatina, dependiendo del avance en los caminos rurales y la estabilidad del clima.

