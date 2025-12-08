Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 DIC 2025 | 29º
X
Somos Deporte

El posteo de Marcos Rojo después de que Racing eliminara a Boca del Torneo Clausura

El defensor celebró de manera eufórica la clasificación de la Academia a la final del torneo.

Hoy 11:38
Marcos Rojo Racing

Racing venció 1-0 a Boca en la Bombonera y se metió en la final del Torneo Clausura 2025. Uno de los que más celebró el paso a la definición fue Marcos Rojo, quien hoy es una de las figuras del equipo de Gustavo Costas. Aunque no fue convocado por lesión, el defensor mostró toda su alegría en redes sociales.

En su posteo, Rojo expresó: “Gran triunfo, felicitaciones a toda esta banda. Siempre juntos”. El exfutbolista del Xeneize continúa su recuperación, pero acompañó al plantel y destacó la unión del grupo que buscará un nuevo título.

Además, Rojo compartió imágenes de un emotivo gesto que recibió de Boca. El club le entregó una camiseta enmarcada en reconocimiento a sus años defendiendo la azul y oro. También publicó fotos saludando a excompañeros como Ayrton Costa, Milton Giménez y Leandro Paredes, con quienes se reencontró en la Bombonera.

Te recomendamos: La reacción de Juan Román Riquelme a la eliminación de Boca con Racing en la Bombonera

Rojo llegó a Boca en febrero de 2021 y disputó 118 partidos, con 9 goles y 4 títulos: la Copa Argentina 2019-20, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022. Su salida se concretó a mitad de año, cuando perdió lugar en el plantel.

Con este triunfo, Racing jugará la final del Clausura frente a Gimnasia o Estudiantes, que se enfrentarán esta tarde en el Bosque. El partido decisivo será el sábado 13 de diciembre a las 21, en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

TEMAS Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron para contener un incendio de pastizales en El Zanjón
  2. 2. El tiempo para este lunes 8 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: inestabilidad, tormentas y humedad elevada
  3. 3. El despliegue navideño de Wanda Nara que sorprendió a sus fans
  4. 4. En un clásico histórico, Gimnasia y Estudiantes se juegan un lugar en la final del Torneo Clausura
  5. 5. Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en una boda de ensueño
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT