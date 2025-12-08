L-Gante se quejó públicamente por un presunto engaño: “Se aprovecharon de mí”

En pleno conflicto con su exrepresentante, el músico hizo público su descargo y encendió el debate en redes sociales.

Hoy 12:59

En los últimos días, L-Gante quedó envuelto en un escándalo por el conflicto millonario que enfrenta con su exmanager. Ahora, disparó contra su entorno y aseguró que lo traicionaron.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cantante de cumbia se expresó en una publicación de Facebook que luego eliminó. Sin embargo, algunos usuarios llegaron a hacer una captura de pantalla del comunicado.

Posteo

Tal como se puede leer, L-Gante hace mención a la compra de una casa nueva que se vio frustrada. “Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar”, dijo.

“Algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, expuso el músico.

“He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor, que jamás podrán decir que tienen palabra”, disparó L-Gante en la publicación.

“Ya cuántos conocí de esos que se quiebran por un par de pesos. A mí me enseñaron que la plata va y viene, y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan”, reflexionó.

Por último, lanzó una frase tajante en contra de este entorno: “Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices”.