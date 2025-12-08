Otra final del fútbol argentino en Santiago del Estero: Racing y Estudiantes definirán el Torneo Clausura

La Academia y el Pincha se verán las caras el sábado en duelo imperdible que tendrá como escenario el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 21:32

El Estadio Único Madre de Ciudades volverá a transformarse en el gran escenario del fútbol argentino. Este sábado 13 de diciembre, desde las 21.00, Racing y Estudiantes jugarán la final del Torneo Clausura 2025, en una nueva cita de máxima relevancia para Santiago del Estero, que otra vez será sede de un partido definitorio a nivel nacional.

La Academia llega con envión anímico tras derrotar 1-0 a Boca en La Bombonera con gol de Adrián Martínez, en un duelo donde mostró solidez, carácter y oportunismo para meterse en la definición. Del otro lado aparece el Pincha, que venció por 1-0 a Gimnasia en un clásico caliente disputado en el Bosque, con una actuación firme que lo depositó nuevamente en una instancia decisiva.

La final, programada para este sábado por la noche, promete ser un espectáculo de alto voltaje entre dos equipos con identidades claras y un cierre de año cargado de expectativas.

Santiago del Estero, que ya acumula un largo historial reciente de partidos trascendentes, volverá a estar en el centro de la escena nacional con esta definición entre Racing y Estudiantes, dos de los clubes más competitivos del 2025.