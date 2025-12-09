Por la obra de la red eléctrica se desviará el tránsito en la avenida Diego Armando Maradona

Será desde este martes 9 de diciembre y por el período de cuatro días.

09/12/2025

Por trabajos de construcción de una red eléctrica de alta tensión, se desviará el tránsito de la avenida Diego Armando Maradona desde el martes 9 de diciembre y por el período de cuatro días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El corte se realizará en ambos sentidos de circulación a la altura del predio del edificio de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

Por lo tanto, los conductores que circulen de norte a sur deberán girar por la calle ubicada entre el predio de Upcn y el hipódromo hasta Núñez del Prado; mientras quienes lo hagan de sur a norte deberán girar antes del estadio Madre de Ciudades.

La obra comprenderá la rotura de calzada, el levantamiento de hormigón, excavación de la zona compactada y tierra, colocación de cañería, hormigonado de ducto, relleno y compactación.

Por ese motivo, se solicita a los conductores respetar las señales viales.