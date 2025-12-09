Alumnos de curso de Acompañante Terapéutico difundieron videos educativos en Redes Sociales

Estudiantes del Instituto Formación Salud compartieron en TikTok videos de sus exposiciones áulicas con el fin de difundir información sobre diversas psicopatologías.

Hoy 00:45

Estudiantes del curso de Acompañante Terapéutico del Instituto Formación Salud compartieron en TikTok una serie de videos producidos en el marco de sus exposiciones orales sobre distintas psicopatologías.

El material, elaborado como parte del trabajo académico, busca acercar al público general información clara y accesible sobre diversos trastornos que forman parte de la práctica del acompañamiento terapéutico.

Los videos abordan psicopatologías como esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), trastorno bipolar y trastorno delirante, utilizando recursos audiovisuales y explicaciones simplificadas que permiten comprender conceptos centrales de cada condición.

A continuación, una breve descripción de algunos de los cuadros trabajados y expuestos por los estudiantes:

Esquizofrenia: trastorno mental grave caracterizado por alteraciones en la percepción de la realidad, pensamientos desorganizados, alucinaciones, delirios y dificultades para establecer vínculos sociales.

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC): condición marcada por la presencia de obsesiones (ideas intrusivas y persistentes) y compulsiones (conductas repetitivas destinadas a reducir la ansiedad que provocan esas obsesiones).

Trastorno Bipolar: patología que provoca cambios extremos en el estado de ánimo, alternando episodios de manía —euforia, hiperactividad e impulsividad— con períodos de depresión profunda.

Trastorno Delirante: se caracteriza por la presencia de uno o más delirios persistentes —creencias falsas e inamovibles— sin otros síntomas psicóticos significativos.

Desde el instituto destacaron la iniciativa de los alumnos, que combina creatividad y divulgación, permitiendo que conocimientos vinculados a la salud mental lleguen a más personas a través de plataformas digitales.