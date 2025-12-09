Quimsa anunció el corte Tomás Cavallero en pleno arranque de temporada

El alero no seguirá vistiendo la camiseta de la Fusión.

Hoy 00:01

Quimsa tomó una decisión fuerte en medio de un comienzo muy lejos de sus expectativas. La Fusión, que acumula un registro irregular en la Liga Nacional (5 triunfos en 11 presentaciones) y viene de quedar eliminada en la fase inicial de la Liga Sudamericana, anunció el corte de Tomás Cavallero, convirtiéndose en el primer jugador en dejar el plantel que conduce Leandro Ramella.

El alero, que había llegado como una apuesta para fortalecer la rotación exterior, tuvo números discretos en este tramo inicial: 5.9 puntos y 3.8 rebotes, con un promedio de 22 minutos en los 11 partidos disputados en la Liga. En el certamen sudamericano, sus estadísticas fueron similares, con 5.3 puntos y 3.3 rebotes en los tres encuentros que jugó el equipo.

La decisión llega en un momento donde Quimsa busca recuperar el rumbo y elevar su nivel competitivo. Entre los objetivos inmediatos está reforzar el plantel y encontrar un reemplazo que se acople rápido, ya que la próxima semana el equipo tendrá una gira exigente por Caballito y Comodoro Rivadavia.

La Fusión ya se mueve en el mercado para sumar una nueva pieza y recuperar la solidez que lo caracterizó en temporadas anteriores.