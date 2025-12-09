Kate Winslet advierte sobre la presión estética en Hollywood: "Es devastador y aterrador"

La actriz británica cuestionó la normalización de la cirugía estética y recordó experiencias de acoso y body shaming a lo largo de su carrera.

Kate Winslet expresó su preocupación por el creciente uso de cirugías estéticas entre actrices en Hollywood, al que calificó como “devastador” y “aterrador”. En una entrevista con The Sunday Times, la ganadora del Oscar señaló que muchas intérpretes jóvenes “se han obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más ‘me gusta’ en Instagram”, lo que —según dijo— la conmueve y preocupa profundamente.

“Si la autoestima de una persona depende tanto de cómo se ve, es algo aterrador”, afirmó Winslet. La actriz añadió que, pese a ver ejemplos positivos en la industria, como artistas que se muestran auténticas en eventos públicos, el fenómeno está lejos de mejorar. “Es tan variado. Algunas eligen ser ellas mismas; otras hacen todo lo posible por no serlo”, comentó. También advirtió sobre el uso extendido de medicamentos para perder peso y sobre la falta de conciencia respecto de “lo que se están poniendo en el cuerpo”. “El desprecio por la propia salud es aterrador… es un caos ahí afuera”, sostuvo.

Winslet remarcó que esta presión no se limita al ámbito cinematográfico. “Las mujeres en todas partes ahorran para Botox o para lo que se ponen en los labios”, señaló, lamentando que los estándares actuales dificulten que muchas jóvenes comprendan qué significa realmente la belleza. “Algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años”, afirmó, reivindicando el valor de la apariencia natural y los signos del paso del tiempo. “Mis manos envejeciendo son mi parte favorita: allí está la vida”.

La actriz también recordó episodios de body shaming y acoso mediático que sufrió desde su salto a la fama con Titanic en 1997. Durante una entrevista previa en 60 Minutes, Winslet se quebró al relatar cómo un presentador de televisión la describió en vivo como “derretida y vertida” en un vestido durante la temporada de premios. “Es absolutamente espantoso. ¿Qué tipo de persona hace eso a una actriz joven que solo intenta encontrar su camino?”, cuestionó.

Consultada sobre si había enfrentado a quienes la acosaron, Winslet confirmó que sí: “Me puse cara a cara. Les dije: ‘Espero que esto los persiga’. Fue un gran momento, no solo por mí, sino por todas las personas que sufrieron ese nivel de hostigamiento”.

La presión sobre su cuerpo comenzó incluso antes de Titanic: en 2022 reveló que, cuando estudiaba actuación, le sugerían aceptar únicamente papeles de “chica gorda”. El hostigamiento aumentó tras el éxito mundial del film, cuando algunos espectadores llegaron a burlarse de su peso alegando que su personaje, Rose, era demasiado pesada para que Jack (Leonardo DiCaprio) también sobreviviera en la escena final de la tabla flotante.

“Aparentemente era demasiado gorda. ¿Por qué eran tan crueles? Yo no estaba ni cerca de estar gorda. Era una mujer joven, con mi cuerpo cambiando, insegura y asustada”, lamentó Winslet. “Eso es bullying y, de hecho, borderline abusivo”, concluyó.